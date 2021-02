Vacinas ainda não chegaram a Gondomar

A vacinação de pessoas com mais de 80 anos e com mais de 50 anos e doenças associadas ia começar a 1 de fevereiro, mas está atrasada. No pavilhão multiusos de Gondomar está tudo preparado, mas as doses de vacinas ainda não chegaram. Só neste espaço serão vacinadas 13.500 pessoas.