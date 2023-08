Vacinas contra a covid-19 e gripe vão ser administradas nas farmácias

A portaria já foi publicada em Diário da República O Governo justifica que a distribuição geográfica e o horário de funcionamento das farmácias vão tornar todo o processo mais fácil e mais cómodo para os utentes. O diploma sublinha ainda a importância de manter os "elevados níveis de adesão" à vacinação mas ainda não estão definidos os critérios de elegibilidade e a data de arranque da campanha para a vacinação gratuita.Segundo Hélder Mota Filipe,"A grande vantagem do envolvimento dos farmacêuticos comunitários na vacinação contra a covid é a capacidade de garantir o acesso facilitado a esta vacina. Porque as farmácias estão homogeneamente distribuídas pelo país", acrescentou.Hélder Mota Filipe sublinha ainda que cada vacina tem a sua especificidade e garante que "pós-administração não há grandes diferenças relativamente à vacina da gripe"."As farmácias têm todas as condições para gerir efeitos adversos ligados à vacina da gripe, têm exatamente as mesmas condições para assegurar a gestão de efeitos adversos que possam existir na vacina covid".O bastonário dos farmacêuticos recorda que "há seis mil" profissionais com a competência de administrar vacinas e espera que "as autoridades garantam que em quantidade e em tempo o acesso às duas vacinas"