Vacinas da gripe não chegam para todos os inscritos

Foto: Rodrigo Lobo - RTP (arquivo)

Estas doses não são suficientes para abastecer os 2.400 pontos de vacinação, pelo que as farmácias estão já a reagendar as marcações dos utentes.



A campanha de vacinação começa no dia 29 de setembro, mas irá arrancar de forma mais lenta do que o previsto.



Ema Paulino, presidente da Associação Nacional de Farmácias, adianta que se espera uma "normalização" no acesso às vacinas contra a gripe a partir da segunda quinzena de outubro.



No caso das vacinas contra a Covid-19, os constrangimentos de acesso não se aplicam, uma vez que estas já se encontram no país.