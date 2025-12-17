País
"Vacinem-se, ainda vamos a tempo". Especialistas alertam para novo pico de gripe
É esperado um novo pico de gripe no final do ano. No programa da Antena 1 "Consulta Pública", diversos especialistas recomendam, por isso, que os portugueses se vacinem.
De acordo com José Artur Paiva, que integra o grupo de trabalho do Plano de Inverno da Unidade Local de Saúde de São João, no Porto, perspetiva-se "um aumento dos casos, com um pico talvez próximo do fim do ano". E acrescenta que "já estamos a sentir sobrecarga. Temos um número de hospitalizações muito significativo por gripe. Não só mais precoce, mas também mais elevado do que nos anos anteriores".
Os convidados do Consulta Pública garantem que ainda existem vacinas. O diretor da Direção de Serviços de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde da Direção-Geral da Saúde, assegura que "ainda há vacinas para as pessoas com 60 e mais anos e que podem e devem dirigir-se à farmácia e aos centros de saúde". Miguel Telo de Arriaga defende mesmo que "vale muito a pena a vacinação neste momento, porque o período das infeções respiratórias não se centra só agora. O vírus continua a circular".
O debate focou-se ainda nos recursos existentes e nas estratégias a adotar para prevenir e combater o vírus da gripe. O presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Coimbra defende que "devemos passar de uma lógica muito focada na doença e passar para uma lógica focada na prevenção". Alexandre Lourenço adianta que "isso exige reestruturação do sistema, dos recursos humanos e coragem para implementar estas medidas porque elas não são percecionadas pela população como as mais eficazes, mas vão surtir melhor efeito".
Vera Lúcia Arreigoso, jornalista do Expresso que acompanha questões da saúde, lamentou que "o SNS tem realidades e velocidades diferentes e é cada vez mais difícil que alguém atenda o telefone na Saúde 24". E conclui: "o prometido reforço da linha está a tardar e acaba por ficar sem resposta atempada quem mais precisa".
Estas semanas, estão a ser exigentes. Os casos de gripe, estão a aumentar e tem sido preciso uma preparação especial. Desde o reforço de profissionais à alteração de consultas programadas.
Os Cuidados de Saúde Primários são o primeiro ponto de contacto no Serviço Nacional de Saúde e desempenham um papel muito importante no combate e prevenção da gripe.
Desde a vacinação como medida de prevenção ao tratamento e acompanhamento dos utentes que, por estes dias, têm procurado as unidades de saúde com mais frequência.
O jornalista Horácio Antunes, foi à USF Norton de Matos em Coimbra, falar com profissionais e doentes e saber como estão a enfrentar a pressão dos últimos dias.