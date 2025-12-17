"Vacinem-se, ainda vamos a tempo". Especialistas alertam para novo pico de gripe

", afirmou Jorge Machado, coordenador do departamento de doenças infeciosas do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.De acordo com José Artur Paiva, que integra o grupo de trabalho do Plano de Inverno da Unidade Local de Saúde de São João, no Porto, perspetiva-se "". E acrescenta que "".Os convidados dogarantem que ainda existem vacinas. O diretor da Direção de Serviços de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde da Direção-Geral da Saúde, assegura que "". Miguel Telo de Arriaga defende mesmo que "".O debate focou-se ainda nos recursos existentes e nas estratégias a adotar para prevenir e combater o vírus da gripe. O presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Coimbra defende que "". Alexandre Lourenço adianta que "".

Vera Lúcia Arreigoso, jornalista do Expresso que acompanha questões da saúde, lamentou que "o SNS tem realidades e velocidades diferentes e é cada vez mais difícil que alguém atenda o telefone na Saúde 24". E conclui: "o prometido reforço da linha está a tardar e acaba por ficar sem resposta atempada quem mais precisa".





Estas semanas, estão a ser exigentes. Os casos de gripe, estão a aumentar e tem sido preciso uma preparação especial. Desde o reforço de profissionais à alteração de consultas programadas.



Os Cuidados de Saúde Primários são o primeiro ponto de contacto no Serviço Nacional de Saúde e desempenham um papel muito importante no combate e prevenção da gripe.



Desde a vacinação como medida de prevenção ao tratamento e acompanhamento dos utentes que, por estes dias, têm procurado as unidades de saúde com mais frequência.