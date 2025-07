Vai a julgamento o surto de legionella, em 2017 no Hospital S.Francisco Xavier

No banco dos réus vai estar o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais a associação sem fins lucrativos, que garante vários serviços ao Serviço Nacional de Saúde.



Juntamente com esta entidade está acusada a empresa francesa Veolia que faz parte do consórcio com exclusividade do sistema de energia que fornece águas frias e quentes às unidades de saúde.



A notícia é avançada hoje pelo jornal Público.



As duas empresas foram acusadas por alegadamente terem violado de forma grave as regras de conservação e manutenção do equipamento.



Por causa das sequelas em vários doentes dois engenheiros vão responder por 20 crimes de ofensa à integridade física.