"Vai e vem, bem acompanhado" no IPO de Lisboa

O Núcleo Regional Sul da Liga Portuguesa contra o cancro, acaba de lançar um novo serviço de apoio no IPO - Instituto Português e Oncologia de Lisboa a doentes com mobilidade reduzida. Os doentes que queiram deslocar-se de um edifício para outro, têm agora acesso de forma gratuita a uma carrinha adaptada sendo acompanhados por um voluntário. A nova iniciativa chama-se " Vai e vem, bem acompanhado".