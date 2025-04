Vai ser mais rápido a entrega do visto de permanência no país

RTP

Através deste acordo vai ser possível tornar mais rápida a entrega do visto de permanência no país.



O objetivo é conseguir entregar este visto a quem precisa dele, em 20 dias, a contar do momento em que o imigrante faz o pedido no consulado.



Cumprindo, é claro, todas as obrigações legais.



O contrato de trabalho, os seguros de saúde e de viagem, por exemplo.



O objetivo desta medida é tornar mais rápida a contratação de trabalhadores estrangeiros.



Mas o Governo avisa que não se trata de uma via verde para a imigração, mas um mecanismo para garantir às empresas a mão de obra necessária.



As empresas têm que garantir o acesso dos trabalhadores estrangeiros ao alojamento.