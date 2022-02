Valongo cria laboratório para agilizar relacionamento com movimento associativo

O protocolo de colaboração será rubricado na quarta-feira, pelas 16:30, na Vila Beatriz, em Ermesinde, com a presença da secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Maria de Fátima Fonseca, acrescenta nota da câmara.

A autarquia explica que um laboratório de experimentação "é um espaço que promove a investigação para informar decisões e faz uso da criatividade coletiva para gerar ideias, de forma a dar respostas aos desafios com que as organizações públicas se deparam. Faz uso da experimentação para testar soluções com cidadãos e trabalhadores da Administração Pública, em ambiente real e de risco controlado, para as validar e implementar".

"Trata-se de uma estrutura de pequena dimensão composta por uma equipa dotada de competências e conhecimentos específicos para abordar e tratar desafios complexos, contando com a ajuda do LabX -- Centro para a Inovação no Setor Público (unidade da AMA)", lê-se ainda.

Citado no comunicado, o presidente da câmara, José Manuel Ribeiro, assegurou que não será desperdiçada "nenhuma oportunidade para responder aos desafios" que enfrentam de "forma inovadora".

"Este Laboratório Experimental Municipal é mais um passo decisivo para agilizar e facilitar o relacionamento dos cidadãos com a Administração Pública Local, em particular no que respeita ao movimento associativo do concelho que felizmente tem um elevadíssimo dinamismo, com largas dezenas de associações de cariz desportivo, cultural, ambiental, social e educativo", disse.

O autarca socialista afirma ainda que "um dos maiores objetivos deste protocolo é que nenhuma atividade ou apoio deixe de se realizar por questões meramente administrativas e burocráticas".

"É um problema que afeta as associações e sobretudo os munícipes, visto que a quase totalidade das atividades promovidas pelas associações são dirigidas à comunidade em geral, abrangendo todas as faixas etárias e estratos sociais", reconhece o autarca, manifestando a esperança de que a criação deste laboratório permita que os pedidos de apoio sejam "deliberados de forma célere e atempada".