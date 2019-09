Valpaços. Incêndio dominado deixou rasto de destruição

Às 9 horas da noite as três frentes ativas já tinham consumido mato e quatro casas, três delas devolutas e uma na localidade de Celeirós, que pertence a um emigrante.



De pânico foi também a noite para os habitantes de várias aldeias de Valpaços. Três localidades foram parcialmente evacuadas - um incêndio que começou ao inicio da tarde na freguesia de Ervões.



Para combater as chamas, os bombeiros tiveram de enfrentar outro problema: pouca água, muito fogo.



Quinze horas também para combater projeções e reacendimentos.



Valpaços estava na lista da Proteção Civil como local de alto risco de incêndio. No combate estiveram mais de 300 operacionais, 100 viaturas e seis meios aéreos.



A luz do dia mostra os estragos. O fogo queimou vinhas, castanheiros, oliveiras e colmeias. As contas fazem-se nos próximos dias.



Depois do rescaldo, a vigilância para que a próxima noite seja mais tranquila para todos.