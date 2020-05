Vão ser retirados do lar do Comércio os utentes infectados com o novo coronavírus

Os idosos foram deslocados para a Cruz Vermelha de Vila Nova de Gaia e para o Hospital Militar do Porto.



Depois de concluída a evacuação, as instalações vão ser definfectadas pelo exército.



No lar permanecem 80 idosos, os que estão saudáveis e com autonomia.



A Câmara Municipal diz não ter tido outra opção perante o relato de debilidades no interior do lar.