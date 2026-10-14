"Vão surgir novas casas para arrendar", prevê a Bastonária dos Contabilistas

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados estima que, a isenção total de tributação sobre os rendimentos prediais para os proprietários que apliquem rendas 20 por cento abaixo dos valores médios praticados no mercado, “".No programa da Antena 1,, que debateu a proposta de Orçamento do Estado para 2027, Paula Franco defende a medida do Governo por entender que".Por isso mesmo anunciou que a Ordem lança um simulador que integra as medianas estipuladas pelo Governo e os concelhos "".A habitação, a par da alimentação, é, de acordo com Natália Nunes, as grandes despesas das famílias. A coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO destaca que "".", alerta e, perante isso, denuncia que "".", conclui.

Para Natália Nunes os aumentos do salário mínimo e do complemento solidário do idoso são positivos, ainda assim o aumento dos rendimentos disponíveis "não é para todos e mesmo aqueles que veem um aumento no seu rendimento disponível ele não vai ser suficiente face aos aumentos".

"Não há mais tempo. Os trabalhadores não podem esperar mais"

O aumento do custo de vida é grande preocupação das centrais sindicais que participaram no Consulta Pública.

Andrea Araújo, dirigente da Comissão Executiva da CGTP, avisa que". E explica porquê: "".Na opinião da dirigente sindical o Orçamento proposto pelo Governo para o próximo ano ""."Não redistribui riqueza a quem trabalha. Este é um Orçamento profundamente negativo porque agrava os problemas de quem trabalha e promove, ao mesmo tempo, o retrocesso e o atraso do país", acrescenta.Na mesma linha, Carlos Alves, secretário-executivo da UGT afirma que".

"Longe vão os tempos em que os Orçamentos apareciam associados a políticas públicas, a grandes linhas de atuação que o Governo iria seguir", lamenta o dirigente da UGT para quem "a nota dominante deste Orçamento é pouca ambição, pouca resposta e pouca adequação às novas realidades, não atende àquilo que é o novo contexto mundial".

OE27: "o principal sinal é de continuidade"

No programa Consulta Pública todos os convidados afirmaram que este é um Orçamento de continuidade "com poucas ou nenhumas alterações estruturais nos impostos", diz Luís Filipe Sousa

O fiscalista e diretor da consultora Pricewaterhouse Coopers destaca, ainda assim, como positivas as medidas relativas ao IRS porque "".E pergunta o jornalista António Jorge:". Luís Filipe Sousa responde: "".O presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas não tem uma opinião tão otimista relativamente ao próximo Orçamento do Estado. "", critica Jorge Pisco.Isto em relação às famílias. Em relação às micro, pequenas e médias empresas o representante das PMEs entende que", denuncia Jorge Pisco.No programa ouviram-se outros avisos. Um deles veio de Luísa Anacoreta. A professora da Católica Porto Business School avisa que".A docente recomenda por isso que "".O programafoi moderado pelo jornalista António Jorge.