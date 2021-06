Variante Delta já representa 55% dos novos casos de Covid-19 em Portugal

A variante Delta tem um peso cada vez maior no número de novos casos de Covid-19 em Portugal.





Esta mesma mutação do vírus vai obrigar a um novo confinamento na cidade australiana de Perth.



Depois de terem sido detetadas três novas infeções, as autoridades anunciaram que, desde a meia-noite, é proibido sair de casa.



A população de quase dois milhões de pessoas terá de ficar 4 dias isolada, de forma a evitar cadeias de transmissão do vírus.



O Instituto Tony Blair alerta para o risco da variante Delta em África.



Este instituto considera que esta mutação pode levar à sobrecarga dos serviços de saúde dos países africanos, tal como aconteceu na Índia.



O Instituto Tony Blair recomenda o abastecimento de vacinas, para além das cedidas pela plataforma Covax, para acelerar a proteção da população do continente.



Em África, apenas 2,6% da população foi vacinada com a primeira dose, até agora. Um número que contrasta com os 50% na União Europeia ou os 84% no Reino Unido.