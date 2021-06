Variante Delta já representa 70% dos novos casos de contágio em Lisboa e Vale do Tejo

Foto: Lusa

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona do país com níveis mais preocupantes, quer nos novos casos de infeção, quer nos internamentos. O microbiologista João Paulo Gomes revela que a variante Delta já representa 70% dos novos casos de contágio. Um valor que pode até ser mais elevado, na região de Lisboa, admite o coordenador do estudo de variabilidade genética do Sars-CoV-2.