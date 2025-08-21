Várias localidades em Castelo Branco vivem com geradores
Paulo Novais - Lusa
O presidente da Câmara de Castelo Branco diz que existem muitas localidades no concelho que estão com eletricidade servida por geradores, depois dos incêndios terem quebrado linhas de energia e de fibra.
"Acredito que nos próximos dias vamos ter aqui muitas dificuldades porque houve linhas completamente destruídas e vamos ter de refazê-las", afirma Leopoldo Rodrigues em declarações à Antena 1, carências essas que "foram resolvidas de forma pronta com a colocação de geradores" e em articulação com a E-Redes.
O autarca afirma que esta noite foi favorável no combate às chamas em Castelo Branco, afastando inclusive o perigo da aldeia de Mourelo.