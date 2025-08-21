Em direto
Várias localidades em Castelo Branco vivem com geradores

por Antena 1

Paulo Novais - Lusa

O presidente da Câmara de Castelo Branco diz que existem muitas localidades no concelho que estão com eletricidade servida por geradores, depois dos incêndios terem quebrado linhas de energia e de fibra. 

A pensar nos prejuízos da passagem do fogo no concelho, que veio do incêndio de Arganil, a autarquia já fez um primeiro levantamento em que se incluem as perdas nas áreas florestais, mas também as substituições dos postes de fibra e eletricidade.

"Acredito que nos próximos dias vamos ter aqui muitas dificuldades porque houve linhas completamente destruídas e vamos ter de refazê-las", afirma Leopoldo Rodrigues em declarações à Antena 1, carências essas que "foram resolvidas de forma pronta com a colocação de geradores" e em articulação com a E-Redes.

O autarca afirma que esta noite foi favorável no combate às chamas em Castelo Branco, afastando inclusive o perigo da aldeia de Mourelo.
