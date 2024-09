Esta sexta-feira há três urgências de ginecologia e obstetrícia encerradas: do Barreiro, de Abrantes e de Leiria. No fim-de-semana vão estar fechadas quatro urgências de ginecologia e obstetrícia. São as do Barreiro, de Vila Franca de Xira, de Abrantes e de Leiria.

No portal do Serviço Nacional de Saúde, a urgência de ginecologia e obstetrícia do Amadora-Sintra aparece encerrada, mas o hospital confirma à RTP que o serviço vai funcionar sem condicionamentos.



Quanto à pediatria, no sábado encerram as urgências de Loures e do Barreiro, e no domingo fecha também a urgência pediátrica de Leiria.