Várias zonas do Alto Minho sem eletricidade após avaria em central hidroelétrica

Segundo a fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil (ANEPC), citado pela Lusa, a falta de eletricidade faz-se sentir, entre outras zonas, em Caminha, Vila Praia de Âncora, Vila Nova de Cerveira, Ponte de Lima.





Não houve qualquer consequência, que se conheça, para além do corte de abastecimento que já está em reposição.





A empresa E-Redes estimou à Lusa, às 14:47, que dentro de uma hora seria restabelecido o fornecimento de eletricidade na totalidade.





Contactada pela agência Lusa, fonte da empresa não avançou com a causa da avaria na central hidroelétrica no lugar de France, freguesia de Sopo, Vila Nova de Cerveira.

