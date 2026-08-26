Vários distritos hoje e quinta-feira sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

A partir de sexta-feira, de acordo com a meteorologista Ângela Lourenço à RTP Antena 1, as previsões do estado do tempo já serão mais condizentes com a época.

O nível amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. As temperaturas mínimas vão oscilar hoje entre os 10 graus Celsius (Guarda) e os 17 (Faro) e as máximas entre os 17 graus (Guarda) e os 26 graus (Setúbal). c/Lusa

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Guarda, Aveiro, Coimbra, Santarém, Setúbal e Braga vão estar sob aviso amarelo hoje entre as 12h00 e as 18h00 devido à previsão de períodos de períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada.Estes distritos vão estar também sob aviso amarelo entre as 00h00 e as 15h00 de quinta-feira devido à chuva e condições favoráveis para a ocorrência de fenómenos meteorológicos localizados, como trovoada; precipitação localmente forte, com acumulação entre 10 a 20 milímetros em uma hora, granizo com diâmetro inferior a dois cêntimos e rajadas entre 70 e 90 quilómetros por hora.O aviso amarelo para Castelo Branco vai estar em vigor entre as 00h00 e as 15h00 de quinta-feira e em Lisboa hoje entre as 09h00 e as 15h00.