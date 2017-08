Vários feridos em colisão de catamaran que faz ligação entre Setúbal e Tróia

Lusa 28 Ago, 2017, 16:46 / atualizado em 28 Ago, 2017, 17:00 | País

"O acidente, que ocorreu cerca das 14h00, provocou quatro feridos ligeiros - pessoas que iam em pé e que terão caído devido à colisão -, mas foram assistidos por uma equipa de enfermeiros em Tróia, que nos informou que nenhuma das vítimas inspirava cuidados", disse à agência Lusa o capitão do porto de Setúbal, Luís Lavrador.



"O catamaran apresenta alguns danos na proa, mas que não põem em causa as condições de segurança de navegação", acrescentou Luís Lavrador, adiantando que a embarcação completou o percurso até Tróia, e, entretanto, já regressou a Setúbal para ser avaliada por peritos da capitania.



As causas do acidente ainda não estão apuradas mas, de acordo com as primeiras informações recolhidas pelo capitão do porto de Setúbal, "poderá ter sido um erro na manobra logo à saída do cais de embarque em Setúbal".



O piloto do catamaran pertencente à empresa Atlantic Ferries, empresa que assegura a ligação fluvial entre as duas margens do rio Sado, está ser inquirido pela Polícia Marítima de Setúbal.