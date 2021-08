Vários municípios preparam desativação dos centros de vacinação contra a Covid-19

Gondomar, Coimbra, Loures ou Matosinhos são alguns exemplos de câmaras municipais que começam a planear o fecho de portas dos centros de vacinação em massa.





Foi um dos primeiros a abrir e agora já tem data para fechar portas. O centro de vacinação de Gondomar, localizado no Pavilhão Multiusos, vai encerrar entre a terceira e a quarta semana de setembro. O presidente da Câmara diz à A1 que, depois disso, a vacina contra a covid-19 passa a ser administrada nos centros de saúde.Marco Martins explica que, com a maioria da população vacinada, não faz sentido manter a estrutura aberta, a não ser que seja necessária uma terceira dose.O jornal Público avança hoje que várias câmaras municipais estão a equacionar o fecho dos centros de vacinação em massa no final do mês de setembro.Uma decisão que pode ser alterada se for necessário avançar para uma terceira dose da vacina.