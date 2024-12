A cerimónia começa com a colocação de uma coroa de flores no túmulo de Vasco da Gama, no Mosteiro dos Jerónimos, pelo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro e a seguir, no CCB, às 18h00, sobe ao palco o concerto "Mares" dirigido pelo maestro Nuno Corte-Real.





A jornalista Sandy Gageiro esteve à conversa com o maestro.