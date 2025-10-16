Vaticano pede à CEP que aplique "mecanismo de auditoria robusto"

A Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores (CPPM), que dedica um capítulo do seu relatório anual à atividade da CEP, Conferência Episcopal Portuguesa, sugere que o mecanismo de auditoria integre vítimas e sobreviventes no desenvolvimento de políticas.Ora, António Marujo, especialista em assuntos religiosos e comentador da Antena 1, diz que é importante que as vítimas sejam ouvidas na criação das medidas de combate ao abuso sexual.Os bispos portugueses são também convidados a facilitar o acesso ao relatório final da Comissão Independente. "O Vaticano também sugere uma recolha robusta de dados da parte da conferênca, refere a facilitação do acesso do relatório da Comissão Independente, quando eu arriscaria dizer que há bispos que nem terão lido o relatório", sublinha o especialista António Marujo.Em 2023, a Comissão Independente tinha apresentado um relatório, validando 512 testemunhos relativos a situações de abuso na Igreja, em Portugal.