Durante um mês, a Via de Cintura Interna, no Porto, vai estar cortada entre a meia-noite e as 6 da manhã. O corte é nos dois sentidos, no troço entre os nós de S. Roque/Campanhã e do Mercado Abastecedor/Estádio do Dragão.

Na origem do constrangimento está a construção do viaduto pedonal entre o complexo cultural e empresarial, que está a nascer no antigo matadouro municipal e a estação de metro do Dragão.



Com uma estrutura metálica, a travessia que sobre a VCI vai ter seis metros de largura e 48 de extensão.



Os condutores são obrigados a percorrerem trajetos alternativos.