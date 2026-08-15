Veículos dos bombeiros ardeu em Vinhais, cinco operacionais ficaram feridos

O carro de bombeiros ardeu por completo e cinco bombeiros fugiram do carro ficaram todos feridos.









Nenhum dos bombeiros corre risco de vida.

Aldeia de Dine evacuada "por precaução"

O incêndio em Vinhais teve início durante a madrugada de sábado. Pelas 21h30, estavam no terreno 154 operacionais, apoiados por 57 veículos.





De acordo com a Proteção Civil, a aldeia de Dine foi evacuada "por precaução". Os habitantes desta aldeia foram levados para a localidade de Mofreita, disse o subcomandante Regional das Terras de Trás-os-Montes.





"A aldeia de Dine foi evacuada por precaução, com os habitantes a serem deslocalizados para a aldeia vizinha de Mofreita, não havendo habitações em perigo", disse João Noel Afonso à agência Lusa.



Segundo o responsável, o incêndio tinha ao início da noite "duas frentes ativas e ardia com muita intensidade" devido ao vento.



"A noite vai ser de muito trabalho devido às condições adversas que se fazem sentir em pleno Parque Natural de Montesinho, em zona raiana", acrescentou.





c/ Lusa

Os bombeiros são da corporação de Vinhais. Três deles já estão a receber assistência hospitalar no hospital de Bragança e outros dois vão ser levados para o Porto por ambulância, uma vez que não há condições de visibilidade para o helicóptero operar.