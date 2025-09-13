Veleiro afundou na Caparica e orcas podem ter sido as responsáveis
Um veleiro afundou hoje ao início da tarde ao largo da Costa de Caparica depois de alegadamente ter sido alvo de um ataque de orcas. A tripulação encontra-se a salvo.
Imagens publicadas nas redes sociais mostram a embarcação Ocean View já parcialmente submersa.
Nos últimos anos têm-se verificado centenas de ataques de orcas a veleiros na costa portuguesa, Galiza e até ao Estreito de Gibraltar.
As orcas arrancam o leme dos veleiros, causando por vezes a entrada de água e o afundamento da embarcação, como foi o caso do ataque deste sábado.
O grupo de orcas estará agora na zona de Cascais.
