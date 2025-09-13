Veleiro afundou na Caparica e orcas podem ter sido as responsáveis

por RTP
Foto: António Antunes - RTP

Um veleiro afundou hoje ao início da tarde ao largo da Costa de Caparica depois de alegadamente ter sido alvo de um ataque de orcas. A tripulação encontra-se a salvo.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram a embarcação Ocean View já parcialmente submersa.
O grupo de orcas estará agora na zona de Cascais.

Nos últimos anos têm-se verificado centenas de ataques de orcas a veleiros na costa portuguesa, Galiza e até ao Estreito de Gibraltar.

As orcas arrancam o leme dos veleiros, causando por vezes a entrada de água e o afundamento da embarcação, como foi o caso do ataque deste sábado.
