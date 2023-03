Velório de Rui Nabeiro realiza-se a partir do meio-dia

De acordo com a família, o funeral do empresário, fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés decorre na terça-feira, estando a missa de corpo presente marcada para as 12h00, igualmente na Igreja Matriz de Campo Maior, seguindo-se o cortejo fúnebre em direção ao Cemitério Municipal da vila alentejana.Rui Nabeiro, que estava hospitalizado no Hospital da Luz, em Lisboa, devido a problemas respiratórios, nasceu em Campo Maior, junto à raia com Espanha, em 28 de março de 1931. A Câmara de Campo Maior já decretou cinco dias de luto municipal pela morte do empresário, tendo o presidente do município, Luís Rosinha, lembrado Rui Nabeiro como “um pai” das gerações mais novas da localidade e “uma referência”, que deixou “uma mensagem de força e de resiliência” ao mostrar que também é possível criar grandes grupos económicos no interior do país.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou também Rui Nabeiro como “um precursor”, salientando que a sua “preocupação social e participação cívica” devem “ser um exemplo e uma inspiração”, enquanto o primeiro-ministro, António Costa, enalteceu o “percurso inspirador” e o exemplo de cidadania, humildade e responsabilidade social do empresário.