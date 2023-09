Decorreu esta terça-feira à noite, em Lisboa, o velório de Teodora Cardoso. A economista portuguesa consagrou-se como um dos nomes mais marcantes da economia e das finanças do país.

Ao longo da carreira passou pela administração do Banco de Portugal. Foi até 2019 presidente do Conselho de Finanças Públicas, órgão que ajudou a fundar durante o resgate financeiro ao país, pela Troika, em 2011.



A última homenagem a Teodora Cardoso contou com a presença de várias personalidades da esfera política e económica, que recordam um espírito livre e uma devoção ao serviço público e ao país.