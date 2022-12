Vem aí mais chuva forte, muito vento e agitação marítima

As condições meteorológicas pioram já a partir da manhã desta segunda-feira no norte, mas vai ser na próxima noite e madrugada que a situação vai agravar-se.A Proteção Civil emitiu alerta amarelo para nove distritos do país.A meteorologista Patrícia Marques avança que, desta vez, a chuva vai incidir sobretudo no norte do país.O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, apela às pessoas para que respeitem as indicações das autoridades.