Vem aí uma massa de ar quente: temperaturas voltam a subir a partir de sábado

Uma massa de ar quente e seco sobre a Península Ibérica deverá provocar uma “subida gradual de temperatura” a partir de sábado, com valores máximos de 38 graus no Alentejo e Vale do Tejo, indicou o IPMA.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a subida gradual de temperatura a partir de sábado deve-se “à influência de um anticiclone localizado a norte dos Açores, que se entende em crista até ao Golfo da Biscaia, promovendo o transporte de uma massa de ar de origem continental (quente e seco) sobre a Península Ibérica”.



“A temperatura máxima deverá atingir valores acima de 30° C na generalidade do território do continente, aproximando-se de 38° C em alguns locais, nomeadamente do Alentejo e Vale do Tejo”, prevê o IPMA.



A temperatura mínima, acrescenta o instituto, “também registará uma pequena subida, não descendo de 20° C em alguns locais do Alto Alentejo, Beira Baixa, Vale do Tejo e sotavento algarvio”.



De acordo com o IPMA, este episódio de tempo quente “será caracterizado essencialmente” pela sua duração, “com elevada probabilidade de vir a configurar uma onda de calor em grande parte do território”.



“Apesar dos valores previstos da temperatura máxima serem menos elevados que os registados em alguns episódios neste verão, serão substancialmente superiores aos valores médios para a segunda quinzena de setembro”, aponta.



O instituto nota que se considera “uma onda de calor quando, num período de seis dias consecutivos, a temperatura máxima do ar é superior em 5° C ao valor médio das temperaturas máximas diárias, para um determinado período de referência”.