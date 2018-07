Vendidas mais de dezasseis mil embalagens de anti-histamínicos por dia em 2017

O maior nível de consumo de anti. histamínicos verifica-se entre janeiro e maio.



Lisboa e Vale do Tejo é a região do país onde se registam mais vendas. A zona centro está no outro extremo.



As seis milhões e cem mil embalagens vendidas no ano passado representaram uma despesa de 31 milhões e meio de euros.



Mais de 90% dos fármacos para alergias precisam de receita médica. 77% são comparticipados pelo Estado.