Ventilador português Atena encontra-se na última fase de testes

Miguel Braga, do CEIIA, revelou que vão ser feitos testes em ambiente hospitalar na próxima semana, em doentes, para permitir saber quais as suas características.



O ventilador "atena" pretende cumprir todas as funções de um ventilador em Unidades de Cuidados Intensivos e por isso apresenta todos requisitos de um ventilador que faz falta no país e no mundo.