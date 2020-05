Ventiladores produzidos em Portugal

O primeiro-ministro garante que "se tudo correr mal, não faltarão ventiladores" ao serviço de saúde. António Costa diz que o país tem de tirar uma lição da pandemia e reforçar as capacidades de produção e não depender de um mercado selvagem. O chefe do Governo visitou as lojas da baixa do Porto, onde apelou à confiança no regresso às compras.