Foto: Gonçalo Costa Martins - Antena 1

A estrutura obstruiu por completo a estrada e o trânsito está a ser desviado para a Rua de Campolide, apenas com uma via por sentido.



Os trabalhos de remoção devem durar várias horas, como explicou João Valhelhas, do Regimento dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.