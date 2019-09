Vento está a causar reacendimentos em Albergaria-a-Velha

Foto: Lusa

Um incêndio que está a ser acompanhado pelo repórter da Antena 1, Horácio Antunes, junto a Serem e dá conta que existem já alguns feridos, não decorrentes do fogo em si, mas dos trabalhos que decorrem.



Esta zona é de floresta maciça e o fogo alastra com muita facilidade. Também existe uma quebra de comunicações devido à passagem do fogo.