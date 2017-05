Partilhar o artigo Vento forte danificou várias casas no lugar da Taboeira, no concelho de Aveiro Imprimir o artigo Vento forte danificou várias casas no lugar da Taboeira, no concelho de Aveiro Enviar por email o artigo Vento forte danificou várias casas no lugar da Taboeira, no concelho de Aveiro Aumentar a fonte do artigo Vento forte danificou várias casas no lugar da Taboeira, no concelho de Aveiro Diminuir a fonte do artigo Vento forte danificou várias casas no lugar da Taboeira, no concelho de Aveiro Ouvir o artigo Vento forte danificou várias casas no lugar da Taboeira, no concelho de Aveiro