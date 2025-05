Ventos muito fortes em Beja provocaram estragos em habitações e queda de árvores

Foi um fenómeno meteorológico extremo, uma espécie de mini-tornado, que aconteceu por volta das 8 horas da manhã.





Os danos ocorreram em Porto Peles, na freguesia de Nossa Senhora das Neves, no concelho de Beja.O país está em alerta amarelo até ao início da tarde desta sexta-feira com a previsão de chuva forte e trovoada.





Um fenómeno extremo de ventos fortes provocou hoje danos em casas, barracões, um campo de futebol, postos de eletricidade e queda de árvores em Campo Maior, distrito de Portalegre, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.



A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo acrescentou que o alerta foi dado pelas 13:10, tendo esta situação ocorrido na freguesia rural de Degolados, no concelho de Campo Maior.



A mesma fonte acrescentou que uma pessoa foi assistida no local.