Ventura apresentou duas alterações à lei da nacionalidade
André Ventura apresentou duas propostas de alteração à lei da nacionalidade e diz que há "caminho para que haja aceitação" de uma ou da duas propostas.
A lei da nacionalidade passou na especialidade e a votação em plenário está marcada para esta terça-feira. A votação final é uma incógnita, com o PS a anunciar que vota contra e o Chega sem dizer se vai votar favoravelmente.