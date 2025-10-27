EM DIRETO
Ventura apresentou duas alterações à lei da nacionalidade

André Ventura apresentou duas propostas de alteração à lei da nacionalidade e diz que há "caminho para que haja aceitação" de uma ou da duas propostas.

"Temos de trabalhar para que se consiga ter uma lei da nacionalidade. Se não for possível, isso será de lamentar", disse o líder do Chega esta segunda-feira.

A lei da nacionalidade passou na especialidade e a votação em plenário está marcada para esta terça-feira. A votação final é uma incógnita, com o PS a anunciar que vota contra e o Chega sem dizer se vai votar favoravelmente.
