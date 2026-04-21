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Ventura participa em concentração contra Lula e chama-lhe "corrupto e ladrão"

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Ventura participa em concentração contra Lula e chama-lhe "corrupto e ladrão"

O presidente do Brasil, Lula da Silva, encontra-se esta terça-feira em Lisboa com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e com o presidente da República, António José Seguro. Junto ao Palácio de Belém realizam-se duas concentrações: uma, convocada pelo Chega, contra a visita, e outra de apoio ao chefe de Estado brasileiro.

Joana Raposo Santos - RTP /

Emissão da RTP Notícias

Foto: João Relvas - Lusa

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Concentração de apoio a Lula junto à concentração do Chega

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Na mesma altura em que decorre a concentração promovida pelo Chega, do outro lado da estrada, no jardim Afonso de Albuquerque, estão concentrados mais de uma centena de apoiantes de Lula da Silva, na maioria brasileiros, com bandeiras e t-shirts do PT, partido do chefe de Estado brasileiro, e também com a sua cara, além de bandeiras do Brasil e de Portugal.

Estes manifestantes têm uma faixa onde se lê "Lula, Portugal te recebe de braços abertos" e outra "Lula 2026" e vão gritando "Lula, guerreiro do povo brasileiro", "Portugal tem futuro com Lula e Seguro" ou "olé, olá, Lula, Lula".

Ambas as concentrações estão delimitadas por grades e fitas da polícia, e no local está um forte dispositivo policial, mais concentrado do lado dos apoiantes de Lula.
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Ventura participa em concentração contra Lula e chama-lhe "corrupto e ladrão"

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O presidente do Chega, partido que promoveu a concentração que decorre nesta altura junto ao Palácio de Belém, apelidou de “corrupto e ladrão” o presidente do Brasil, que já iniciou a sua visita oficial a Portugal.

“Hoje o Brasil tem milhares de pessoas presas porque ofenderam o Lula, ofenderam aquilo que eles consideraram as instituições do Lula – o próprio Bolsonaro está preso”, disse André Ventura aos jornalistas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

“Estas pessoas que aqui estão, que são muitos deles brasileiros, estão a pedir a Portugal que seja o último reduto da sua luta contra um corrupto e um ladrão”, prosseguiu o líder do Chega.

“Eu gosto de estar do lado dos que lutam pela liberdade, contra a corrupção”.
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Lula da Silva já está com Luís Montenegro

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O presidente do Brasil acabou de chegar ao Palácio de São Bento, onde estará agora reunido com o primeiro-ministro, Luís Montenegro.
De seguida irá encontrar-se com o presidente português, António José Seguro, no Palácio de Belém.
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Voo de Lula atrasado

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A RTP apurou que o voo onde segue Lula da Silva está atrasado, pelo que o presidente do Brasil não deverá chegar ao Palácio de Belém antes das 13h00.
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Duas concentrações previstas

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O Chega convocou uma concentração junto ao Palácio de Belém, em protesto contra a visita do chefe de Estado brasileiro, que deve contar com a presença do presidente do partido, André Ventura.

Para o mesmo local está agendada uma outra concentração, mas de apoio ao presidente brasileiro, organizada pelo núcleo em Portugal do Partido dos Trabalhadores, de Lula da Silva.

c/ Lusa
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Brasil terá eleições em outubro

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O chefe do Executivo do Brasil será acompanhado por sete ministros, entre os quais o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mauro Vieira.

A comitiva também contará com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX), Jorge Viana.

Lula da Silva estará em Lisboa apenas um dia, após passagem por Espanha e Alemanha.

Membros do Governo brasileiro calculam que a visita de Lula da Silva à Europa deve ser a sua última viagem internacional antes das eleições gerais de outubro, quando disputa a reeleição para um quarto mandato.

c/ Lusa
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Imigração, xenofobia e aeronáutica em cima da mesa

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Lula da Silva participa hoje em Lisboa em reuniões com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e com presidente da República, António José Seguro, para discutir temas como imigração, xenofobia e aeronáutica.

Na agenda com Montenegro, no Palácio do São Bento, serão tratados ainda temas de cooperação nas áreas de ciência, de tecnologia e de inovação, adiantou a diplomacia brasileira.

Já na agenda bilateral com Seguro, no Palácio de Belém, Lula da Silva irá abordar segurança internacional e temas de interesse da comunidade brasileira, como a nova lei de nacionalidade portuguesa.

Este será o primeiro encontro entre Lula da Silva e Seguro, já que o chefe de Estado brasileiro não conseguiu marcar presença na tomada de posse do presidente português devido a uma sobreposição na agenda.

c/ Lusa
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