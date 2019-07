Verbas pós-incêndios. Estado condenado por discriminar Mação

RTP08 Jul, 2019, 15:04 / atualizado em 08 Jul, 2019, 15:53 | País

Segundo a Câmara de Mação, a juíza do Tribunal de Leiria anulou o aviso do Governo, deixando assim suspensas as candidaturas. Isto porque considerou que ficava em causa o princípio da igualdade.



O Ministério do Planeamento e das Infraestruturas e a Agência para o Desenvolvimento e Coesão são condenados, em concreto, a "adotar as condutas necessárias para a reabertura do concurso" ao Fundo de Solidariedade da União Europeia. O que terá de passar pela "republicação do aviso anulado, com observância do dever de fundamentação e das exigências decorrentes do princípio da igualdade".Mação avançou com um processo contra o Estado alegando discriminação.



O presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, tem vindo a denunciar, nos últimos dois anos, o que considera ser o tratamento desigual reservado pelo Estado ao município, no que toca às indemnizações dos incêndios de 2017.



O Governo candidatou-se ao Fundo de Solidariedade da União Europeia abrangendo os vários municípios afetados pelos incêndios de há dois anos.



Do total de 50,6 milhões de euros atribuídos a Portugal, tendo em vista a cobertura de custos com medidas de emergência, foi decidido que 26,5 milhões seriam para a GNR, a Proteção Civil, o ICN e o Fundo Florestal Permanente. A restante verba caberia às autarquias.



Por decisão do Executivo, a lista de concelhos que poderiam recorrer aos apoios incluiria apenas aqueles que foram afetados pelos incêndios de outubro – com um financiamento em 100 por cento a fundo perdido.



Mação e outros concelhos que tiveram incêndios em agosto foram incluídos nos apoios do Fundo de Emergência Municipal, que são em 70 por cento a fundo perdido.





Os municípios atingidos pelos incêndios de junho, entre os quais Pedrógão Grande, foram igualmente excluídos da lista para o Fundo de Solidariedade da União Europeia, mas receberam apoios em 100 por ceno a fundo perdido: 85 por cento financiados pelo Programa Centro 2020 e 15 por cento pelo Fundo de Emergência Nacional.