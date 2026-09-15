Vereador de transportes da Câmara de Gaia considera que novas regras na VCI não são "bala de prata"

Fernando Machado diz à RTP Antena 1 que esta é uma "primeira medida de uma estratégia que temos" para "resolvermos de uma vez por todas o problema da VCI".



Até lá, a medida que entra em vigor a partir desta terça-feira vai "ter um impacto imediato ou quase imediato", defende, e que a estrada "vai ficar aliviada para os automóveis".

A medida já teve críticas da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. O porta-voz André Matias de Almeida disse à RTP Antena 1 não compreender que a restrição seja aplicada em períodos que não sejam hora de ponta, dando como exemplo o intervalo 10h - 15h."Só quem não conhece a VCI é que não sabe que, à data de hoje, o caos da VCI não é só na hora de ponta", responde Fernando Machado, questionado pelas palavras da ANTRAM. O vereador relembra que a proibição não se aplica aos camiões com origem ou destino em Gaia ou no Porto - há para isso uma plataforma digital para registar o veículo.