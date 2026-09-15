Vereador de transportes da Câmara de Gaia considera que novas regras na VCI não são "bala de prata"

Vereador de transportes da Câmara de Gaia considera que novas regras na VCI não são "bala de prata"

O vereador de transportes da Câmara Municipal de Gaia considera que a proibição de camiões na VCI sem destino às cidades do Porto e de Gaia não é uma "bala de prata".

Gonçalo Costa Martins - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Antunes - RTP

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Fernando Machado diz à RTP Antena 1 que esta é uma "primeira medida de uma estratégia que temos" para "resolvermos de uma vez por todas o problema da VCI".
Até lá, a medida que entra em vigor a partir desta terça-feira vai "ter um impacto imediato ou quase imediato", defende, e que a estrada "vai ficar aliviada para os automóveis".

A medida já teve críticas da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. O porta-voz André Matias de Almeida disse à RTP Antena 1 não compreender que a restrição seja aplicada em períodos que não sejam hora de ponta, dando como exemplo o intervalo 10h - 15h.

"Só quem não conhece a VCI é que não sabe que, à data de hoje, o caos da VCI não é só na hora de ponta", responde Fernando Machado, questionado pelas palavras da ANTRAM. O vereador relembra que a proibição não se aplica aos camiões com origem ou destino em Gaia ou no Porto - há para isso uma plataforma digital para registar o veículo.
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