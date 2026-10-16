Vereador do PS Manuel Pizarro condena "violência descontrolada" da polícia no Porto

"Discordo de muito dos que os manifestantes defendem e não me parece adequado que decidam acampar numa praça do centro do Porto. Mas, repugna-me que a resposta a isso seja a violência desmesurada, numa operação policial que me pareceu, além do mais, muito mal preparada", escreveu Manuel Pizarro na rede social Facebook.

Para o vereador eleito pelo PS, nada justifica a violência descontrolada da intervenção policial que, a meio da noite, foi realizada contra uma manifestação pacífica, que decorria na Praça D. João I.

"Espero que os contornos desta operação, quem a ordenou e quem/como a organizou, sejam analisados com rigor pela Inspeção-Geral da Administração Interna e pela Provedoria de Justiça", acrescentou.

Defendeu que "o argumento de desocupar a praça não serve", porque "foi desocupada pacificamente na manhã de segunda-feira, pela Polícia Municipal, sem qualquer violência", ao contrário do que aconteceu esta madrugada, pelas 03:00, quando "alguns dos jovens foram perseguidos à bastonada pelas ruas vizinhas".

Segundo Pizarro, "uma coisa como esta só aconteceu porque as sondagens colocam a AD [Aliança Democrática] em terceiro lugar e porque o ministro da Administração Interna se arrasta no lugar, que já não tem autoridade para ocupar".

"O poder não resistiu a usar as forças de segurança com fins meramente políticos, colocando em risco o seu prestígio e, mesmo, permitindo pôr em causa a segurança dos agentes que participaram na operação", sustentou, recordando que os confrontos provocaram ferimentos em "dezenas de civis", mas também em "pelo menos" um agente da PSP.

O socialista disse desejar ver o presidente da Câmara, Pedro Duarte (PSD/CDS-PP/IL), "a reclamar mais polícia contra o crime organizado na zona da movida e contra o tráfico de droga na Pasteleira e noutras zonas da cidade", porque "os polícias ocupados a agredir manifestantes pacíficos são os que faltam para combater o crime e os criminosos".

Garantindo que não deixará de pugnar pelo valor que mais caracteriza o Porto - a liberdade -, Pizarro salientou que pode "discordar de quem se manifesta num ou noutro sentido", mas não pode aceitar "que o impeçam de se manifestar", mesmo que seja contra o que pensa.

Na quarta-feira, numa assembleia popular, as pessoas votaram manter o protesto e voltar a dormir em tendas, manifestando o grupo vontade de "continuar a crescer e não só no Porto", apelando a outras cidades, como o que já está convocado para Lisboa no sábado.

Os participantes voltaram a instalar tendas durante a noite, que foram retiradas pela polícia, depois de o presidente da Câmara do Porto ter dito na quarta-feira que seria "absolutamente implacável com qualquer tentativa de colocação de tendas" na Praça D. João I.

A ação da polícia aconteceu cerca das 03:00, numa operação que o movimento refere ter provocado 39 feridos, dois dos quais em estado grave.

Na nota de hoje, o movimento "denuncia veementemente o uso de força extrema, desproporcional e injustificada durante a intervenção policial na acampada, que se manteve, desde o primeiro momento, pacífica, sem nunca incitar à violência", considerando a carga "inaceitável" e pedindo responsabilidades.

O movimento apresenta seis reivindicações principais: "abaixo a lei das rendas; fim dos despejos; fim da compra de imóveis por fundos abutres; mais habitação pública; recuperação de imóveis devolutos para habitação; tetos às rendas".

A PSP confirmou entretanto um polícia ferido e a existência de feridos entre os manifestantes, sem precisar quantos, atribuindo a razão da intervenção a "comportamentos de resistência".

O presidente da Câmara do Porto disse hoje que a PSP se viu "forçada" a atuar perante a atitude dos manifestantes, tendo lamentado o incidente.

Na segunda-feira, a Polícia Municipal retirou cerca de 50 tendas que estavam armadas na praça depois de a câmara ter dito que o acampamento ocupava indevidamente o espaço público.

A retirada das tendas não afastou os manifestantes, que dormiram ao relento e mantiveram o protesto.