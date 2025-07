Vereadores do PSD demitem-se dos cargos executivos contra presidente social-democrata em Óbidos

José Pereira, vice-presidente da câmara, Margarida Reis e Telmo Félix informaram o presidente da decisão de "deixar de exercer funções executivas no seio do executivo municipal, com efeitos imediatos, abdicando dos pelouros que foram atribuídos", referem em comunicado enviado.

Os autarcas justificam a decisão com o facto de não se reverem nas opções políticas.

"Estas opções não priorizam as maiores necessidades da população do concelho de Óbidos como tivemos oportunidade de o transmitir por diversas vezes, sem que nunca tivéssemos sido ouvidos", sustentam.

Os vereadores defendem também que as associações e entidades "merecem um tratamento institucional mais reconhecedor e valorizador do papel que desempenham na vida do concelho".

"Não acompanhamos a forma de liderança que o senhor presidente tem ao longo dos tempos vindo a seguir e não aceitamos o seu afastamento e a falta de reconhecimento do mérito, esforço e resultados alcançados pelos vereadores do seu executivo", concluem.

No mesmo comunicado, é referido que os três vão continuar a exercer o seu mandato, mantendo-se no executivo municipal, sem pelouros atribuídos.

A Lusa contactou por telefone o presidente Filipe Daniel, mas este não respondeu, nem deu qualquer esclarecimento.

O vice-presidente José Pereira tinha os pelouros da Intervenção Social, Habitação, Resíduos Sólidos Urbanos, Espaços Verdes, Proteção Civil e Transportes Coletivos.

Educação, Cultural Saúde e Bem-Estar, Juventude, Desporto e Gestão e Acompanhamento a instituições culturais, recreativas e desportivas eram as áreas da responsabilidade de Margarida Reis.

Telmo Félix tinha os pelouros do Planeamento e Gestão Urbanística, Energia, Regeneração e Requalificação Urbana, Sustentabilidade e Modernização Administrativa.

Desde as últimas eleições autárquicas, o executivo municipal de Óbidos, no distrito de Leiria, é constituído por quatro eleitos do PSD e três do PS.