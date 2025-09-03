Via do Infante cortada junto a Paderne devido a colisão entre pesados

"Os dois veículos pesados de mercadorias colidiram e um deles incendiou-se. Há um ferido ligeiro, que foi transportado ao Hospital de Faro", adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Algarve.

De acordo com a mesma fonte, a A22, mais conhecida como Via do Infante, está cortada nos dois sentidos junto à freguesia de Paderne, ao quilómetro 56, no sentido Albufeira-Faro.

Às 7h30, estavam no local 28 operacionais, com o apoio de 11 veículos.