Mariana Mortágua diz que o Governo acabou com uma medida que funcionava no que toca à imigração. A coordenadora do Bloco de Esquerda defende a manifestação de interesse. Esta terça-feira de manhã, durante uma visita ao "Super Computador" em Guimarães, criticou a Via Verde por entender que deixa de fora alguns imigrantes. Mortágua considera que o novo sistema vai potenciar máfias.