A criação deste procedimento remonta ao verão do ano passado, quando o Governo decidiu medidas para regular a entrada de imigrantes no país, nomeadamente o fim das manifestações de interesse.



O ministro da Presidência garante que, nas negociações com as confederações empresariais, ficaram estabelecidas uma série de obrigações para os empregadores, como dar formação ou garantir alojamento adequado.