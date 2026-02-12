País
Viaduto da A1 em Coimbra colapsou após rebentamento de dique no Mondego
A auto-estrada que liga Lisboa ao Porto está cortada na região de Coimbra devido ao colapso de um talude que se localizava por cima do rio Mondego. A causa está relacionada com o rebentamento de um dique, neste mesmo local, que pressionado pela água o talude que sustentava a plataforma da A1, cedeu.
As autoridades já estavam à alerta. Cinco horas depois do dique do Mondego ter colapsado na zona dos casais, em Coimbra, a plataforma da auto-estrada, ao quilometro 191, não aguentou e caiu.
A auto-estrada já estava bloqueada ao trânsito nesta zona - entre Coimbra-norte e Coimbra-sul - desde o fim da tarde, pois o risco já tinha sido detetado.
Estão no local equipas de engenharia e da Proteção Civil a avaliar a estabilidade de toda esta área, e ainda existe riscos de novos abatimentos na própria auto-estrada, e é preciso agora avaliar o lado contrário ao troço que colapsou.
O presidente da Brisa garantiu que o viaduto da auto-estrada, após a zona de rotura, não está em risco e garantiu que as inspeções estavam todas em dia: a última há cerca de quatro meses.