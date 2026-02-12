Viaduto da A1 em Coimbra colapsou após rebentamento de dique no Mondego

As autoridades já estavam à alerta. Cinco horas depois do dique do Mondego ter colapsado na zona dos casais, em Coimbra, a plataforma da auto-estrada, ao quilometro 191, não aguentou e caiu.

A auto-estrada já estava bloqueada ao trânsito nesta zona - entre Coimbra-norte e Coimbra-sul - desde o fim da tarde, pois o risco já tinha sido detetado.





Estão no local equipas de engenharia e da Proteção Civil a avaliar a estabilidade de toda esta área, e ainda existe riscos de novos abatimentos na própria auto-estrada, e é preciso agora avaliar o lado contrário ao troço que colapsou.





O presidente da Brisa garantiu que o viaduto da auto-estrada, após a zona de rotura, não está em risco e garantiu que as inspeções estavam todas em dia: a última há cerca de quatro meses.





O presidente da Brisa António Pires de Lima deslocou-se ao local e explicou o que tinha acontecido. Pires de Lima refere também que, para já avançam operações de enrocamento na zona para evitar uma degradação ainda maior na zona da auto-estrada que abateu.Para já não há previsão para a reabertura deste troço da auto-estrada, sendo que nem o presidente da brisa, nem o ministro das Infraestruturas se comprometeram com prazos para que a A1 volte a estar completa e a funcionar .