"Viagem ao Prazer Sexual Feminino" para ver em Algés

A exposição, com curadoria de Marta Crawford e Fabrícia Valente, convida a refletir sobre a sexualidade feminina, “”, que promova a reflexão sobre a pertinência do prazer sexual feminino, assim como sobre “”, segundo a apresentação da mostra.Com cenografia d'Os Espacialistas, a exposição inclui ainda obras de Alice Geirinhas, Álvaro Leite Siza, Ana Mendieta, Ana Rito, Annette Messager, Clara Menéres, Ernesto de Sousa, Fátima Mendonça, Fernanda Fragateiro, Inês Norton, Isabel Baraona, Jamie McCartney, Janine Antoni, Julia Pietri, Laure Prouvost, Maria Beatriz, Maria Souto de Moura, Marta María Pérez, Noé Sendas, Polly Nor, Sara Maia, Sophia Wallace, Sue Williams, Susana Mendes da Silva e Teresa Crawford Cabral. Serão também apresentadas obras inéditas de Ana Pérez-Quiroga, Ana Rocha de Sousa, Error-43 e da perfumista Cláudia Camacho.A inauguração acontece hoje, às 19h00, com presenças das curadoras e de alguns artistas. A abertura ao público, no sábado, contará com visitas orientadas às 12h00, 16h00 e 17h00.Amor Veneris - Viagem ao Prazer Sexual Feminino é a primeira exposição do MUSEX – Museu Pedagógico do Sexo, tem apoio do Município de Oeiras, e fica patente até 30 de dezembro.