Viana do Castelo. Duas praias interditas a banhos

A praia fluvial da Argaçosa e a praia marítima do Lumiar, em Viana do Castelo, estão interditas a banhos, devido à falta de qualidade da água.

Estas praias são desaconselhadas a banhos, na sequência de análises que revelaram a presença da bactéria e-coli.



No caso da praia da fluvial da Argaçosa, por ser vigiada, foi hasteada a bandeira vermelha.



Já na praia do Lumiar, foram colocadas placas a desaconselhar os banhos.



A Câmara de Viana do Castelo esclarece que já foram feitas novas análises às águas, mas os resultados só deverão ser conhecidos a partir desta sexta-feira.