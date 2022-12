Viana do Castelo e Braga este sábado com aviso laranja da meteorologia

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera lançou um aviso laranja para os distritos de Viana do Castelo e Braga. De acordo com as previsões estes dois distritos ficam amanhã, sábado, das seis da tarde e até às três da manhã do dia de Natal sob aviso laranja, devido à chuva intensa.