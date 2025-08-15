Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Vias cortadas em Sernancelhe, Penedono e Aguiar da Beira

por Lusa

Os municípios de Sernancelhe, Penedono, Cinfães e ainda Trancoso e Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, têm estradas nacionais e municipais cortadas devido aos incêndios, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo fonte da GNR, estão cortadas ao trânsito:

A Estrada Nacional (EN) 331, em Penedono, entre Castaínço e Macieira.

A EN229-1, entre Antas, Sernancelhe, distrito de Viseu, e Trancoso, distrito da Guarda.

A EN 229, em Aguiar da Beira, distrito da Guarda, entre a Ponte do Abade e Aguiar da Beira.

A Estrada Municipal (EM) 506, em Sernancelhe, entre Sernancelhe e Ferreirim.

A Estrada Regional 321, em Cinfães, entre Travassos e Tendais.

