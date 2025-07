Vice-almirante Nuno Chaves Ferreira assume cargo de Diretor-Geral da Autoridade Marítima

De acordo com um comunicado da Marinha, a cerimónia decorreu hoje nas instalações centrais do ramo, em Lisboa, foi presidida pelo Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Álvaro Castello-Branco, e contou com a presença do Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, almirante Jorge Nobre de Sousa, entre outras entidades.

Durante a cerimónia, o vice-almirante José Vizinha Mirones foi condecorado com a Medalha Militar da Cruz Naval, 1.ª Classe, pelo "trabalho desenvolvido ao longo de quase um ano enquanto Diretor-Geral da Autoridade Marítima e Comandante-Geral da Polícia Marítima", cargo que assumiu em outubro do ano passado.

No final de maio, a Marinha confirmou à Lusa esta exoneração, e adiantou que a mudança se devia a uma rotação de cargos devido à passagem à reserva do antigo vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, o vice-almirante Aníbal Soares Ribeiro.

No passado dia 16 de junho, o vice-almirante Pedro Sousa Costa tomou posse como vice-Chefe do Estado-Maior da Armada.

Pedro Sousa Costa era comandante do Instituto Universitário Militar, cargo que foi recentemente assumido pelo vice-almirante José Vizinha Mirones.

De acordo com a lei, o diretor-geral da Autoridade Marítima Nacional é, por inerência de funções, o comandante-geral da Polícia Marítima.

A nomeação e exoneração do incumbente do cargo de diretor-geral da Autoridade Marítima e comandante-geral da Polícia Marítima é efetuada por despacho do ministro da Defesa Nacional, mediante proposta do Almirante Autoridade Marítima Nacional, estabelece a legislação em vigor.